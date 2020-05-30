Ірина Морозюк розповіла подробиці розставання з чоловіком

Дружина ексфутболіста "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина розповіла подробиці розставання з чоловіком.

"Я абсолютно твереза в плані дій і рішень. Процес тягнувся через страхи свої і його. Але прийшов момент, коли треба було це зробити, або жити як всі живуть: заради дітей. Або щось міняти і бути щасливим кожному з нас. Чи спілкується він з сином? Звичайно. Ми в жовтні розлучилися, але новий рік разом святкували", – зізналася Ірина в ефірі ютуб-канала "ОЛИЦЬКА".

За словами дівчини вони перший період часу не розуміли, що відбувається.

"Ми взяли паузу, але ми не розлучилися. Була ймовірність, що ми повернемося одне до одного. Я не знаю, що буде далі. Я ніколи не категорична. Може бути, за рік ми будемо разом. Або за півроку, або за тиждень. Або ніколи. Я допускаю будь-який момент у своєму житті. Я зараз щаслива на 70%. На 30% - ні. Працюю з психологом, щоб позбутися своїх страхів. Хочу бути повноцінною незалежно від того буде зі мною чоловік чи ні", – заявила Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина і Микола розлучилися після 8 років шлюбу. У пари залишився спільний син Ілля.

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