Дружина екскапітана "Динамо" роздяглася і виклала відверті фото в мережу

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, викликала справжній фурор відвертими знімками.

30-річна красуня, нікого не соромлячись, виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми дружини ексгравця збірної України з футболу.

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

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