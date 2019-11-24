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24 листопада • оновлено в 23:38
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Дружина екскапітана "Динамо" роздяглася і виклала відверті фото в мережу

5.6т
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Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, викликала справжній фурор відвертими знімками.

30-річна красуня, нікого не соромлячись, виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми дружини ексгравця збірної України з футболу.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Новини
Дружина екс-капітана "Динамо" показала оригінальний стриптиз

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

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Автор
Максим Богданов
Особа
Ірина Морозюк
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
шалава.
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Попович Олег
Попович Олег
Ух она и стрёмная, я представляю если её всю штукатурку отмыть то можно и заикой стать)))
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