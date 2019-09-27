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27 вересня • оновлено в 20:21
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Ірина Морозюк показала трюк зі своїми силіконовими грудьми і м'ячем - опубліковано відео

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Дружина екскапітана київського "Динамо" Миколи Морозюка показала футбольний трюк і викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в соціальних мережах.

У Instagram Ірина Морозюк виклала свою версію флешмобу нападника "Лос-Анджелес Гелаксі" Златана Ібрагімовича під назвою "Матрикс челлендж". Суть випробування – утримуючи м'яч на груди повторити знамениту сцену з "Матриці", в якій герой Кіану Рівза ухиляється від куль.

Дама витончено підкинула м'яч, який впевнено розмістився між її силіконовими грудьми.

А ось так виглядав оригінал від Златана.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.

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Особа
Ірина Морозюк
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