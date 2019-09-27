Ірина Морозюк показала трюк зі своїми силіконовими грудьми і м'ячем - опубліковано відео

Дружина екскапітана київського "Динамо" Миколи Морозюка показала футбольний трюк і викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в соціальних мережах.
У Instagram Ірина Морозюк виклала свою версію флешмобу нападника "Лос-Анджелес Гелаксі" Златана Ібрагімовича під назвою "Матрикс челлендж". Суть випробування – утримуючи м'яч на груди повторити знамениту сцену з "Матриці", в якій герой Кіану Рівза ухиляється від куль.
Дама витончено підкинула м'яч, який впевнено розмістився між її силіконовими грудьми.
Багато з вас знають, що @iamzlatanibrahimovic мій улюблений футболіст (по чоловікові) І я не могла не взяти участь в його #matrixchallenge 😅❤️. Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player (after my husband) and I have to be a part of this #matrixchallenge 😘
А ось так виглядав оригінал від Златана.
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0- Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 27, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.
Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.
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