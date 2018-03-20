Інтимні фото популярною фітнес-моделі виклали в інтернет

Популярна фітнес-тренер з йоги і фітнес-модель Меган Стренд стала жертвою інтернет-зловмисників. Хакери зламали її хмарне сховище iCloud і стягнули звідти все інтимні знімки спортсменки.

Кадри призначалися нареченому, проте в результаті стали доступні всім шанувальникам Меган.

Варто відзначити, що фанати по достоїнству оцінили домашній архів дівчини, заваливши її захопленими коментарями і вимагаючи продовження подібних фотосесій.

Новини Відома київська гімнастка з неймовірною зовнішністю знялася повністю оголеною

Меган Стренд Instagram

Меган Стренд Instagram

Меган Стренд Instagram

Меган Стренд Instagram

Меган Стренд Instagram

Меган Стренд Instagram

Відзначимо, що не так давно фінська культуристка зачарувала інтернет повністю оголеними знімками.

Раніше повідомлялося. що голі сідниці спортсменок привели до нового правила в серфінгу.