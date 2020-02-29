Інтимне відео Вікторії Ломби злили в мережу хакери

Знаменита іспанська фітнес-модель Вікторія Ломба стала жертвою інтернет-зловмисників. Хакери вкрали її архів з Оnlyfans.com - ресурсу, де зірки спорту і гламуру тримали своє інтимне відео.

40-річна фітоняшка, у якій більш 5.2 млн передплатників в Instagram, свого часу за розкішне тіло і невтомну енергію тренувань отримала прізвисько Королева фітнесу.

В одному з інтерв'ю дівчина зізналася, що її улюблена вправа це важкий присед, який "збільшує її попу".

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Вікторія Ломба @victorialomba

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська важкоатлетка Крістін Поуп пережила неприємні моменти, коли побачила свої інтимні фотографії в загальному доступі в інтернеті. Хакери зламали її пошту і вкрали всі особисті знімки, що призначалися дружину.

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