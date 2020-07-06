Імітували статевий акт: нападники "Зеніту" дивно відсвяткували чемпіонство

На відео потрапив неоднозначний момент з нападниками "Зеніту" Артемом Дзюбою та Сердаром Азмуном, які своєрідно відсвяткували чемпіонство своєї команди.

Футболісти та персонал пітерського клубу зібралися навколо імпровізованого столу з шампанським у роздягальні. В якийсь момент роздягнений до трусів Дзюба підійшов до Сердара Азмуна ззаду і, схопивши його за шию й талію, почав імітувати статевий акт.

Нагадаємо, що "Зеніт" вшосте став чемпіоном Росії, здобувши виїзну перемогу над "Краснодаром" з рахунком 4:2. Команда встановила рекорд, зумівши завоювати титул за чотири тури до кінця першості. На її рахунку 62 очки після 26 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому матчі "Зеніта" проти "Тамбова" працівники телебачення включили інтершум з образливими кричалками на адресу Артема Дзюби.