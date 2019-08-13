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"Ідіот і путінолиз!" Ракицький прогнувся під Росію і отримав у відповідь

2.3т Читати матеріал російською

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький розлютив українців після того, як опублікував в соціальній мережі Instagram ролик зі своїм партнером по "Зеніту" Артемом Дзюбою.

Російський нападник прокричав в камеру "Росія та Україна – брати! Брати!". "Колись це все закінчиться. Віра в мирне небо", – підписав відео Ярослав.

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У коментарях йому нагадали про анексію Криму і військової агресії РФ на Донбасі. "Братушки вбили 13000 українців, ведуть війну на сході України, анексували Крим. По-моєму, братик зі сходу не в собі", "Скажіть це родичам тих солдатів, які загинули на Донбасі захищаючи суверенітет України", "Які брати після п'яти років війни та окупації Криму?", "Нах*й такі брати потрібні, які вбивають", "Сподіваюся, ти не повернешся, коли все це закінчиться", "Якби всі українці були б такими "патріотами", як ти, України вже не було б. Ідіот, сепаратист або путінолиз", "Ярику, залишайся на Росії, тобі, я дивлюся, там добре і весело", "Ну дак бери автомат, х***ч в свій рідний Донбас і йди звільняй свій край від путінських маріонеток, Ярику", – порадили футболістові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст донецького "Шахтар" Іван Ордець в інтерв'ю російським ЗМІ розповів "правду" про ситуацію на Донбасі.

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Особа
Ярослав Ракицький
Тег
ФК Зеніт
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филипп филипыч
филипп филипыч
вера в мирное небо вызывает ярость у упоротых)) скока там за правый сектор проголосовало? 1%. ну пусть еще добавим до 4-5% примкнувшим к ним упоротым. как я рад что остальные 95% нормальные украинцы. я за мир украины и россии.
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