''І звичайно циці'': подруга зоряного новачка "Динамо" показала відверте відео

Подруга 18-річного нападника Владислава Супряги, який у серпні підписав контракт із київським "Динамо", викликала фурор відвертим відео.
У себе в акаунті Даша Савіна виклала ролик, у якому в одній спiднiй білизні запально крутить стегнами.
В описі кліпу студентка київського університету ім. Т. Шевченка пообіцяла до літа стати ще більш привабливою, водночас не втративши груди.
"У новому році, а точніше в новому році до літа, я постараюся трохи підсушитися. Але! Не тільки підсушитися, а поєднати сухе тіло, красиву м'язову масу і звичайно ж циці. Тому що "дошкою" я бути точно не хочу", — заявила красуня.
Все-таки регулярні тренування дали про себе знати, в цьому я собою пишаюся, але харчування трохи підвело, хоч я дуже старалась🤪 У новому році, а точніше в новому році до літа, я постараюся трохи подсушіться🤔НО! Не тільки підсушитися, а поєднати сухе тіло, красиву м'язову 🍑 і звичайно ж циці) Тому що "дошкою" я бути точно не хочу🙅🏼♀️ І, так, це відео зроблено після 7 днів ГАРНОГО відпочинку (🍬🍧🥤 .. .) Як же добре, що я байдужа до алкоголю, а то ще б і це додалося в спісок😂 а ви що думаєте з цього приводу? Виберіть варіант: 1. "Не треба тобі сушитися, все і так чудово" 2. "Сушісь, буде отрута" Ви можете залишити відповіді в комментах👇🏻Варіант "їж скільки хочеш" - не рассматріваю🤗
OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися також знімками юної Instagram-моделі, яка вже не раз викликала фурор у мережі своєю зовнішністю.
Даша Савіна і Влад Супряга
Даша Савіна і Влад Супряга
Даша Савіна і Влад Супряга
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна і Влад Супряга
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річний вихованець "Дніпра" Владислав Супряга став найдорожчим українським нападником. Оновлений рейтинг вартості футболістів європейських ліг опублікував портал Transfermarkt.
За непідтвердженою інформацією київській команді за цей трансфер довелося заплатити шість мільйонів євро.