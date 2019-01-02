''І звичайно циці'': подруга зоряного новачка "Динамо" показала відверте відео

Подруга 18-річного нападника Владислава Супряги, який у серпні підписав контракт із київським "Динамо", викликала фурор відвертим відео.

У себе в акаунті Даша Савіна виклала ролик, у якому в одній спiднiй білизні запально крутить стегнами.

В описі кліпу студентка київського університету ім. Т. Шевченка пообіцяла до літа стати ще більш привабливою, водночас не втративши груди.

"У новому році, а точніше в новому році до літа, я постараюся трохи підсушитися. Але! Не тільки підсушитися, а поєднати сухе тіло, красиву м'язову масу і звичайно ж циці. Тому що "дошкою" я бути точно не хочу", — заявила красуня.

OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися також знімками юної Instagram-моделі, яка вже не раз викликала фурор у мережі своєю зовнішністю.

Даша Савіна і Влад Супряга Instagram

Даша Савіна і Влад Супряга Instagram

Даша Савіна і Влад Супряга Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна і Влад Супряга Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річний вихованець "Дніпра" Владислав Супряга став найдорожчим українським нападником. Оновлений рейтинг вартості футболістів європейських ліг опублікував портал Transfermarkt.

За непідтвердженою інформацією київській команді за цей трансфер довелося заплатити шість мільйонів євро.