Колишній нападник російського "Зеніту" і збірної Бразилії Халк через вісім місяців після розставання з дружиною Іран Соузою одружився на її племінниці Камiлi Анжело.

Футболіст китайського клубу "Шанхай СІПГ" похвалився про весілля у себе в Instagram, розмістивши спільне фото з дівчиною, а також знімки обручки.

Халк і Каміла @hulkparaiba

Халк і Каміла @hulkparaiba

Халк і Каміла @hulkparaiba

Халк і Каміла @hulkparaiba

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Каміла Анжело @camiilaangelooficial

Відзначимо, що 33-річний Халк прожив разом з Соузою протягом 12 років. У пари в шлюбі народилося троє дітей.

Халк з дітьми @hulkparaiba

Халк і Ірана Соуза @hulkparaiba

Раніше Халк з жахом згадав той час, коли грав за "Зеніт" із Санкт-Петербурга. Бразильський футболіст неодноразово намагався піти з команди, проте керівництво клубу переконало його залишитися.

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