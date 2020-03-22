Головна Новини
22 березня • оновлено в 22:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Халк одружився на племінниці ексдружини через 8 місяців після розлучення

7.9т
Читати матеріал російською

Колишній нападник російського "Зеніту" і збірної Бразилії Халк через вісім місяців після розставання з дружиною Іран Соузою одружився на її племінниці Камiлi Анжело.

Футболіст китайського клубу "Шанхай СІПГ" похвалився про весілля у себе в Instagram, розмістивши спільне фото з дівчиною, а також знімки обручки.

Халк і Каміла

Халк і Каміла

@hulkparaiba

Халк і Каміла

Халк і Каміла

@hulkparaiba

Халк і Каміла

Халк і Каміла

@hulkparaiba

Халк і Каміла

Халк і Каміла

@hulkparaiba

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Каміла Анжело

Каміла Анжело

@camiilaangelooficial

Відзначимо, що 33-річний Халк прожив разом з Соузою протягом 12 років. У пари в шлюбі народилося троє дітей.

Халк з дітьми

Халк з дітьми

@hulkparaiba

Халк і Ірана Соуза

Халк і Ірана Соуза

@hulkparaiba

Раніше Халк з жахом згадав той час, коли грав за "Зеніт" із Санкт-Петербурга. Бразильський футболіст неодноразово намагався піти з команди, проте керівництво клубу переконало його залишитися.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Халк
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
5
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mild Heir
Mild Heir
Кудись виделка закотилася...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Марченко Виталий
Марченко Виталий
А моя бабка с дедом переспала давай тоже всенародно огласим )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Марченко Виталий
Марченко Виталий
Да и уй сними
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт роздягальня
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
BIG
Победа BIG
1.77 Сделать ставку
fnatic
VS
forZe
Победа forZe с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
beastcoast
VS
Thunder Predator
Победа beastcoast
1.58 Сделать ставку
Team Secret
VS
Nigma
Победа Nigma с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
EHOME
VS
Vici Gaming
Победа VG с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Business associates
Победа Evil Genuises с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
HellRaisers
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа NiP
1.75 Сделать ставку
HAVU
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.60 Сделать ставку
Orgless
VS
FunPlus Phoenix
Победа Orgless с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку