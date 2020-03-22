Колишній нападник російського "Зеніту" і збірної Бразилії Халк через вісім місяців після розставання з дружиною Іран Соузою одружився на її племінниці Камiлi Анжело.
Футболіст китайського клубу "Шанхай СІПГ" похвалився про весілля у себе в Instagram, розмістивши спільне фото з дівчиною, а також знімки обручки.
Халк і Каміла
@hulkparaiba
Халк і Каміла
@hulkparaiba
Халк і Каміла
@hulkparaiba
Халк і Каміла
@hulkparaiba
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Каміла Анжело
@camiilaangelooficial
Відзначимо, що 33-річний Халк прожив разом з Соузою протягом 12 років. У пари в шлюбі народилося троє дітей.
Халк з дітьми
@hulkparaiba
Халк і Ірана Соуза
@hulkparaiba
Раніше Халк з жахом згадав той час, коли грав за "Зеніт" із Санкт-Петербурга. Бразильський футболіст неодноразово намагався піти з команди, проте керівництво клубу переконало його залишитися.
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