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28 березня • оновлено в 17:19
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Губернієв описав, що відбувається в Росії через коронавiрус

8.8т
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Знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв вважає, що в таких умовах недотримання карантину пiд час коронавірусу, в Росії буде дуже багато жертв.

Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

sports.ru

"Вийшов на пробіжку і зарядку і отетерів! Величезні компанії гуляють разом, пікніки і свято! Хлопці, якщо ми так ще погуляємо, то скоро нам точно п ... ц! Росія, сиди вже вдома!" – написав Губернієв у себе в Instagram.

"Нам скоро точно пі**ец": Губернієв описав, що відбувається в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинський футболіст "Ювентуса" Пауло Дибала, що заразився на коронавірус, розповів, що відчував під час хвороби.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Губернієв
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Гулять разрешается только таким, как Димка Губошлеп.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Поскорее бы...
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Qurd Boz - макака, заеbeшся ждать.
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Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

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