Знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв вважає, що в таких умовах недотримання карантину пiд час коронавірусу, в Росії буде дуже багато жертв.

Дмитро Губернієв sports.ru

"Вийшов на пробіжку і зарядку і отетерів! Величезні компанії гуляють разом, пікніки і свято! Хлопці, якщо ми так ще погуляємо, то скоро нам точно п ... ц! Росія, сиди вже вдома!" – написав Губернієв у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинський футболіст "Ювентуса" Пауло Дибала, що заразився на коронавірус, розповів, що відчував під час хвороби.

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