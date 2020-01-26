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27 січня • оновлено в 01:30
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"Груди бомба": дружина Пятова вразила купальником з глибоким вирізом

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Перед тим, як донецький "Шахтар" відправився на збори в турецький "Белек", основний голкіпер команди Андрій Пятов разом з дружиною і дітьми відпочив на Мальдівах.

Напередодні дружина воротаря Юлія виклала чергову порцію знімків з берега Індійського океану, викликавши хвилю захоплення в Instagram.

Фоловери українки не змогли пройти повз її розкішної фігури, яку підкреслював купальник.

"Груди бомба": дружина Пятова вразила купальником з глибоким вирізом

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими фотографіями.

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

@piatova

Новини
Дружина Пятова похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина бразильського форварда "Шахтаря" Дентіньо викликала справжній фурор серед уболівальників після публікації своїх оголених фотографій.

Пікантні кадри Даніела Соуза розмістила на своїй сторінці в Instargram, ніж неймовірно порадувала майже мільйон передплатників.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Андрій Пятов
Місце
Мальдіви
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