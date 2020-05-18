Гравця збірної Англії Каллума Хадсона-Одоі заарештували за порушення карантину з гламурною моделлю

Михайло Морозов роздягальня 09:54, 18.05.2020

19-річний півзахисник збірної Англії і "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі був заарештований за порушення самоізоляції з моделлю, з якою він познайомився в інтернеті.

Як повідомляє видання The Sun, гравець лондонського клубу написав їй в соціальній мережі, запропонувавши приїхати до нього додому в сексуальній білизні. Коли дівчина погодилася, він відправив за нею машину.

Каллум Хадсон-Одоі

Офіцери поліції та працівники "швидкої допомоги" увійшли в будинок Хадсона-Одоі близько четвертої години ранку. Вони приїхали за викликом моделі, яка поскаржилася на погане самопочуття. Її забрали в лікарню, а футболіста заарештували.

Один із сусідів заявив, що дівчина, яка приїхала до гравця, була "дуже гламурною".

Відзначимо, що півзахисник "Челсі" перехворів коронавірусом в березні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний англійський футболіст на карантині влаштував безконтрольну секс-вечірку з моделями.

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