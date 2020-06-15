Гравець "Динамо" розлучився з карколомною моделлю: фото красуні

Нападник київського "Динамо", який виступає за "Дніпро-1" на правах оренди, Владислав Супряга розлучився з красунею-моделлю Дашею Савіною.

"Сталося це ще пару місяців, я це особливо не приховувала. Ми не попрощалися ворогами, у нас немає ніякої агресії стосовно один одного. Навпаки, ми обидва це важко переживали. Не можна сказати, що зараз ми в дружніх стосунках, але в хороших. На якомусь етапі наші стосунки перестали розвиватися. Я до сих пір підтримую, дивлюся, і зайвий раз ми списуємося. Підтримка моя в будь-якому випадку йому потрібна", – розповіла Савіна на YouTube-каналі" Відеоканал Yellow ".

Після розставання з супряга дівчина збирається повернутися до Києва і продовжувати займатися модельною і блогерською діяльністю.

Instagram Даші Савіної

Instagram Даші Савіної

Instagram Даші Савіної

Instagram Даші Савіної

Instagram Даші Савіної

Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про розставання з колишнім футболістом "Динамо" розповіла Ірина Морозюк.