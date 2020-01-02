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2 січня • оновлено в 21:04
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Горілка склянками і сигарети: Ломаченко та Гвоздик вразили мережу

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Архівна новорічна фотографія знаменитих українських боксерів Василя Ломаченка й Олександра Гвоздика викликала небувалий ажіотаж у мережі.

У кадрі наші чемпіони розслабляються за допомогою гітари, склянки горілки і сигарет.

Деякі користувачі в коментарях припустили, що "білі палички" намальовані в фоторедакторі. Інші користувачі не побачили нічого поганого в такому проведеннi часу, стверджуючи, що один раз на рік можна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня Олександр Гвоздик програв Артуру Бетербієву. Бій пройшов у США і завершився технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Раніше Олександр Усик підколов Гвоздика, назвавши його "довбаною Вікіпедією".

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
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