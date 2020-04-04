Відомий російський репер Джиган опублікував провокаційний голий знімок в Instagram, який виявилася пов'язаною зі спортом.
У кадрі люди в формі проводять голу людину, з такими ж татуюваннями, як у Джигана, по коридору стадіону "Хард Рок" в Майамі під час Супербоула-2020 (фінального матчу з американського футболу).
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно відома французька гімнастка, тренер з йоги і фітнес-модель Лаеліта Буффар викликала справжній фурор своєю еротикою.
Спортсменка зібрала величезну кількість захоплених коментарів неймовірно естетичною відвертою фотосесією. На знімках дівчина в різних гімнастичних позах, а також позах з йоги та балету позує повністю голою.
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