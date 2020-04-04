Відомий російський репер Джиган опублікував провокаційний голий знімок в Instagram, який виявилася пов'язаною зі спортом.

У кадрі люди в формі проводять голу людину, з такими ж татуюваннями, як у Джигана, по коридору стадіону "Хард Рок" в Майамі під час Супербоула-2020 (фінального матчу з американського футболу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно відома французька гімнастка, тренер з йоги і фітнес-модель Лаеліта Буффар викликала справжній фурор своєю еротикою.

Спортсменка зібрала величезну кількість захоплених коментарів неймовірно естетичною відвертою фотосесією. На знімках дівчина в різних гімнастичних позах, а також позах з йоги та балету позує повністю голою.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!