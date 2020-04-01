Знаменита новозеландська фітнес-модель Емі Лі Саммерс до того, як стати професійною спортсменкою і набрати 1.2 млн фоловерiв в Instagram, пробувала себе в еротичних зйомках.

29-річна фітоняшка знімалася повністю голою для місцевого Playboy. Крім того, дівчина має багатий досвід співпраці з різними агентствами, компаніями та брендами.

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Емі Лі Саммерс @amyleefit_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська фітнес-модель Кейтлін Ранк вразила багатомільйонну армію пiдписникiв в Instagram своїми розкішними еротичними знімками.

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