Знаменита новозеландська фітнес-модель Емі Лі Саммерс до того, як стати професійною спортсменкою і набрати 1.2 млн фоловерiв в Instagram, пробувала себе в еротичних зйомках.
29-річна фітоняшка знімалася повністю голою для місцевого Playboy. Крім того, дівчина має багатий досвід співпраці з різними агентствами, компаніями та брендами.
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Емі Лі Саммерс
@amyleefit_
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська фітнес-модель Кейтлін Ранк вразила багатомільйонну армію пiдписникiв в Instagram своїми розкішними еротичними знімками.
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