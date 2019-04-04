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Голi фото екс-чемпіонки UFC злили в мережу хакери

7.3тЧитати матеріал російською

Колишня чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі Мiша Тейт стала жертвою інтернет-злочинців.

32-річна американка, яка завоювала титул навесні 2016 року, втратила інтимнi кадри зі свого смартфона. Хакери зламали хмарне сховище, де дівчина тримала фотографії та виклали їх у відкритий доступ.

Тейт уже не один раз піддавалася подібним атакам, однак цього разу в мережі проявилися нові знімки.

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита професійна рестлерка Селест Берил Бонiн, яка була відома за виступами в WWE під псевдонімом Кейтлін, випадково виклала в мережу своє розпусне відео, зняте для бойфренда

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Тема
UFC
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Ни красоты, ни ума!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
извращенци-эксгибиционисты,аднака.
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Юг Руси
Юг Руси
https://rnbee.ru/post-group/misha-tejt-otkrovennye-foto/ Здесь больше и без квадратиков 😁
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Юг Руси, я даже и не сомневался - шо ты лазишь по всяким помойкам! Для дегенератов и извращенцев! Живешь на паРАше, жрешь с помойки!
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