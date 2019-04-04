Голi фото екс-чемпіонки UFC злили в мережу хакери

Колишня чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі Мiша Тейт стала жертвою інтернет-злочинців.

32-річна американка, яка завоювала титул навесні 2016 року, втратила інтимнi кадри зі свого смартфона. Хакери зламали хмарне сховище, де дівчина тримала фотографії та виклали їх у відкритий доступ.

Тейт уже не один раз піддавалася подібним атакам, однак цього разу в мережі проявилися нові знімки.

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Мiша Тейт

Новини Хакери виклали голі знімки відомої спортсменки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита професійна рестлерка Селест Берил Бонiн, яка була відома за виступами в WWE під псевдонімом Кейтлін, випадково виклала в мережу своє розпусне відео, зняте для бойфренда

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