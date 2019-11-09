"Гола" журналістка повернулася в КХЛ

Хокейна журналістка Соня Гудим повернулася в челябінський "Трактор" зі своїм шоу "Гудим з Гудим".

"Хокей більше не буде колишнім. Тремтіть, КХЛ. Трансфер тисячоліття відбувся, я повернулася в" Трактор ", - написала дівчина в Instagram.

Гудим раніше працювала в мікст-зоні на домашніх матчах в Континентальній хокейній лізі "Трактора" і прославилася відвертим вбранням. Дівчина навіть обіцяла взяти інтерв'ю у гравців "Трактора" голою, якщо команда виграє Кубок Гагаріна.

Навесні 2018 року його покинула клуб через публічних виступів проти забруднення екології.

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Соня Гудим Instagram Софії Гудим

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна журналістка знялася у відвертій фотосесії після того, як програла футбольний спір. Дівчина повністю роздяглася перед камерами.

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