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9 листопада • оновлено в 20:52
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"Гола" журналістка повернулася в КХЛ

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Хокейна журналістка Соня Гудим повернулася в челябінський "Трактор" зі своїм шоу "Гудим з Гудим".

"Хокей більше не буде колишнім. Тремтіть, КХЛ. Трансфер тисячоліття відбувся, я повернулася в" Трактор ", - написала дівчина в Instagram.

Гудим раніше працювала в мікст-зоні на домашніх матчах в Континентальній хокейній лізі "Трактора" і прославилася відвертим вбранням. Дівчина навіть обіцяла взяти інтерв'ю у гравців "Трактора" голою, якщо команда виграє Кубок Гагаріна.

Навесні 2018 року його покинула клуб через публічних виступів проти забруднення екології.

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

Соня Гудим

Соня Гудим

Instagram Софії Гудим

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Читайте всі новини по темі "КХЛ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
КХЛ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фигурка ничего а на фейс слабовато(
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