Бельгійський журналіст і колишній професійний велогонщик Свен Споормейкерс потрапив у сексистський скандал з юною аргентинською журналісткою.

Споормейкерс виклав в Twiiter скріншот з трансляції Вуельти Сан-Хуана, де репортерша брала інтерв'ю у велосипедиста в "голому" топі – крізь одяг у дівчини чітко просвічувалися соски. "Це вважається класним в Аргентині?" – запитав Свен, отримавши у відповідь порцію різкої критики.

"Хіба вона винна, що ти вирячився на груди? Що вона повинна була зробити? Одягти мішок від картоплі, щоб ти не перехвилювався? Якщо я сфотографую тебе, опублікую це в Twitter і напишу, що твій член виглядає маленьким в цих шортах – це буде нормально? ", - написав один з користувачів в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спортивна журналістка з Росії показала груди в розкішній фотосесії. Дівчина виконала обіцянку, яку дала по ходу сезону Континентальної хокейної ліги, коли пообіцяла роздягнутися в разі виходу її улюбленої команди в фінал Конференції.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!