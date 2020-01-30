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30 січня • оновлено в 19:19
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"Гола" спортивна журналістка стала причиною скандалу

2.7т
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Бельгійський журналіст і колишній професійний велогонщик Свен Споормейкерс потрапив у сексистський скандал з юною аргентинською журналісткою.

"Гола" спортивна журналістка стала причиною скандалу

Споормейкерс виклав в Twiiter скріншот з трансляції Вуельти Сан-Хуана, де репортерша брала інтерв'ю у велосипедиста в "голому" топі – крізь одяг у дівчини чітко просвічувалися соски. "Це вважається класним в Аргентині?" – запитав Свен, отримавши у відповідь порцію різкої критики.

"Хіба вона винна, що ти вирячився на груди? Що вона повинна була зробити? Одягти мішок від картоплі, щоб ти не перехвилювався? Якщо я сфотографую тебе, опублікую це в Twitter і напишу, що твій член виглядає маленьким в цих шортах – це буде нормально? ", - написав один з користувачів в коментарі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спортивна журналістка з Росії показала груди в розкішній фотосесії. Дівчина виконала обіцянку, яку дала по ходу сезону Континентальної хокейної ліги, коли пообіцяла роздягнутися в разі виходу її улюбленої команди в фінал Конференції.

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Автор
Максим Богданов
Тема
велоспорт
Місце
Аргентина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
У нас в таком только проститутки и честные давалки ходят на людях)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так а что такого?он правильно сказал а эта журнашлюшка должна соблюдать дресс код а не одеваться как дешёвая хвойда!
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