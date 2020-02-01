Гола фітнес-модель облилася шоколадом і виклала фото в мережу

Новозеландська фітнес-модель Кейтлін Брюс викликала бурхливе захоплення у всіх своїх шанувальників в Instagram незвичайною оголеною фотосесією.
Популярна фітоняшка повністю роздяглася, прийнявши справжній душ з шоколаду.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші фотографії спортсменки.
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Кейтлін Брю
@kaitlin_bruiser
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вразила мережу відвертими світлинами.
Дівчина довгий час займається важкими тренуваннями і в якийсь момент вирішила потішити своїх передплатників в Instagram оголенням.
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