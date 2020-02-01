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1 лютого • оновлено в 21:33
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Економіка Шоу

/ роздягальня

Гола фітнес-модель облилася шоколадом і виклала фото в мережу

3.3т
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Новозеландська фітнес-модель Кейтлін Брюс викликала бурхливе захоплення у всіх своїх шанувальників в Instagram незвичайною оголеною фотосесією.

Популярна фітоняшка повністю роздяглася, прийнявши справжній душ з шоколаду.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші фотографії спортсменки.

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Кейтлін Брю

Кейтлін Брю

@kaitlin_bruiser

Новини
Знаменита фітнес-модель знялася голою, зашнурувавши зону бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вразила мережу відвертими світлинами.

Дівчина довгий час займається важкими тренуваннями і в якийсь момент вирішила потішити своїх передплатників в Instagram оголенням.

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Автор
Максим Богданов
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