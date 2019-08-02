"Гіркий досвід": "слуга народу" Беленюк розкритикував ідею партії

Віце-чемпіон Олімпійських ігор 2016 року Жан Беленюк виступив категорично проти об'эднання міністерства молоді та спорту з іншими відомствами.

Депутат від партії "Слуги народу", яка виступила з подібною ідеєю, впевнений, що це негативно вплине на захист інтересів спортсменів.

"Ми вже мали негативний досвід такого об'єднання, яке нічим не закінчилося, коли Мінспорту об'єднали з Міносвіти. Маючи цей гіркий досвід, потрібно це врахувати. Зараз у нас є профільний міністр, який лоббіюэ інтереси спорту і в Кабміні, і в різних структурах, які можуть посприяти швидкому розвитку нашої галузі. Якщо у нас буде непрофільний міністр, який буде відповідати за гуманітарну політику, то інтереси будуть розмиватися", – сказав Беленюк в інтерв'ю телеканалу ZIK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк публічно осоромився, перебільшивши в десятки разів прожитковий мінімум в Україні.

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