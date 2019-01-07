''Гарні сідниці'': дружина футболіста "Динамо" похвалилася гарячої фотосесією

Дружина півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського Аліна порадувала своїх підписників у соціальній мережі Instagram сексуальною фотосесією.

Дівчина опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в колготках і светрі, а також в колготках у велику сітку та прозорому топі.

Аліна Буяльська Instagram Аліни Буяльської

Аліна Буяльська Instagram Аліни Буяльської

Буяльська відзначила, що давно не відвідувала спортзал і набрала півтора кілограма за новорічні свята. "У залі за три тижні була всього один раз з чоловіком, після якого відходила тиждень. Завтра ще собі дозволю смачно поїсти, ну а з понеділка в бій. Скоро буду радувати вас своїми сторі із залу", – написала Аліна.

Новини Дружина знаменитого українського футболіста потрапила топлес на обкладинку журналу

Аліна Буяльська Instagram Аліни Буяльської

Аліна Буяльська Instagram Аліни Буяльської

Аліна Буяльська Instagram Аліни Буяльської

"Гарні сідниці", "Оце ти гониш", "Дуже красива дівчина", "Ох, шикарна", – відреагували користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася фото в образі сексуальної снігуроньки.