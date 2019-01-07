''Гарні сідниці'': дружина футболіста "Динамо" похвалилася гарячої фотосесією

Дружина півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського Аліна порадувала своїх підписників у соціальній мережі Instagram сексуальною фотосесією.
Дівчина опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в колготках і светрі, а також в колготках у велику сітку та прозорому топі.
Аліна Буяльська
Instagram Аліни Буяльської
Аліна Буяльська
Instagram Аліни Буяльської
Буяльська відзначила, що давно не відвідувала спортзал і набрала півтора кілограма за новорічні свята. "У залі за три тижні була всього один раз з чоловіком, після якого відходила тиждень. Завтра ще собі дозволю смачно поїсти, ну а з понеділка в бій. Скоро буду радувати вас своїми сторі із залу", – написала Аліна.
Аліна Буяльська
Instagram Аліни Буяльської
Аліна Буяльська
Instagram Аліни Буяльської
Аліна Буяльська
Instagram Аліни Буяльської
"Гарні сідниці", "Оце ти гониш", "Дуже красива дівчина", "Ох, шикарна", – відреагували користувачі соцмережі.
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