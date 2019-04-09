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Футбольний арбітр зробив пропозицію колезі під час матчу - опубліковано відео

Футбольний арбітр зробив пропозицію колезі під час матчу - опубліковано відео
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Незвичайний випадок трапився в четвертій лізі чемпіонату Румунії з футболу. Під час матчу між командами "Орадя" і "Діосіг" боковий арбітр Маріуш Матіца запропонував руку і серце Гьоргiї Думі, що працює асистентом рефері.

Посеред гри 22-річний Матіца підійшов на поле до Думи, став на одне коліно і запитав, чи вийде вона за нього заміж. На одній із трибун друзі арбітра розгорнули плакат з цим же питанням. Дівчина прийняла пропозицію і не змогла стримати сліз.

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Місце
Румунія
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Flower Gabriella
Flower Gabriella
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