Футбольний арбітр зробив пропозицію колезі під час матчу - опубліковано відео

Незвичайний випадок трапився в четвертій лізі чемпіонату Румунії з футболу. Під час матчу між командами "Орадя" і "Діосіг" боковий арбітр Маріуш Матіца запропонував руку і серце Гьоргiї Думі, що працює асистентом рефері.

Посеред гри 22-річний Матіца підійшов на поле до Думи, став на одне коліно і запитав, чи вийде вона за нього заміж. На одній із трибун друзі арбітра розгорнули плакат з цим же питанням. Дівчина прийняла пропозицію і не змогла стримати сліз.

The most brilliant story of the week !!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m