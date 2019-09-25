Футболісток збірної Росії шантажують інтимними фото і відео

В інтернет витекли інтимні фотографії і відео, на яких відображені гравці жіночої збірної Росії з пляжного футболу.

Як пише сайт KP.Ru, зловмисники шантажують двох чемпіонок Європи з пляжного футболу, погрожуючи оприлюднити їхні еротичні фото, якщо вони не викуплять свої знімки.

Як заявили в штаті збірної, матеріали пікантного характеру за участю футболісток, імовірно, опинилися в руках кібершахраїв, коли ті зламали акаунти дівчат у соцмережах і викрали звідти "гарячі" фото.

У зв'язку з тим, що трапилося, спортсменки були змушені видалити свої сторінки в соціальних мережах. Тепер футболістки побоюються, що цей інцидент може вплинути на їхню подальшу кар'єру, а також позначитися на репутації.

Новини Хакери злили в мережу інтимні фото найвідоміших лесбіянок UFC

Нагадаємо, що не так давно колишня чемпіонка UFC у найлегшій вазі Міша Тейт стала жертвою інтернет-злочинців.

32-річна американка, яка завоювала титул навесні 2016 року, втратила інтимні кадри зі свого смартфона.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!