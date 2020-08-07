Футболісти зацькували гравця "Шахтаря" через роман з ексдівчиною "нового Шевченка"
Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар отримав безліч неприємних повідомлень після опублікованої в Instagram фотографії, на якій він позує разом з Дашею Савіною.
Вона є колишньою дівчиною нападника "Динамо" Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".
Бондар опублікував спільний знімок з Савіною на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарі з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1". Більшість із них разом з ним і Супрягою виграли чемпіонат світу до 20 років у складі збірної України в 2019 році.
На публікацію Бондаря відреагували Сергій Кравченко та Ігор Когут з "Дніпра-1", а також "динамівці" Сергій Булеца, Денис Попов, Георгій Цитаїшвілі, Олександр Андрієвський і Ахмед Алібеков.
Пізніше захисник "Шахтаря" закрив коментарі під фотографією.
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