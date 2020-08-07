Футболісти зацькували гравця "Шахтаря" через роман з ексдівчиною "нового Шевченка"

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар отримав безліч неприємних повідомлень після опублікованої в Instagram фотографії, на якій він позує разом з Дашею Савіною.

Вона є колишньою дівчиною нападника "Динамо" Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".

Бондар опублікував спільний знімок з Савіною на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарі з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1". Більшість із них разом з ним і Супрягою виграли чемпіонат світу до 20 років у складі збірної України в 2019 році.

На публікацію Бондаря відреагували Сергій Кравченко та Ігор Когут з "Дніпра-1", а також "динамівці" Сергій Булеца, Денис Попов, Георгій Цитаїшвілі, Олександр Андрієвський і Ахмед Алібеков.

Незадоволені коментарі футболістів Tribuna

Незадоволені коментарі футболістів Tribuna

Незадоволені коментарі футболістів Tribuna

Незадоволені коментарі футболістів Tribuna

Незадоволені коментарі футболістів Tribuna

Пізніше захисник "Шахтаря" закрив коментарі під фотографією.

Футболіст "Шахтаря" закрив коментарі під фотографією Instagram Валерія Бондаря

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник київського "Динамо" Назарій Русин одружився. Опубліковані знімки нареченої.