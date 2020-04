Футболіста англійського клубу висміяли за перегляд PornHub

Захисник "Норвіча" Тімм Клозе потрапив у незручну ситуацію, не закривши вкладку з порнографією перед тим, як опублікувати Instagram-сторіз.

Як повідомляє видання The Sun, швейцарський гравець хотів показати підписникам, який серіал дивиться на платформі Netflix, але не закрив вкладку з сайтом Pornhub і став об'єктом для насмішок з боку фанатів.

"Всі ми знаємо, чим займається Клозе, щоб вбити час", "Схоже, Тімм Клозе відмінно проводить час на карантині", "Тімм Клозе знайшов собі заняття за відсутності футболу", жартують користувачі Twitter.

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time 😂😂😂😂 https://t.co/6lF7AIsMiN