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2 квітня • оновлено в 11:53
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Футболіста англійського клубу висміяли за перегляд PornHub

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Захисник "Норвіча" Тімм Клозе потрапив у незручну ситуацію, не закривши вкладку з порнографією перед тим, як опублікувати Instagram-сторіз.

Як повідомляє видання The Sun, швейцарський гравець хотів показати підписникам, який серіал дивиться на платформі Netflix, але не закрив вкладку з сайтом Pornhub і став об'єктом для насмішок з боку фанатів.

Тімм Клозе

Тімм Клозе

"Всі ми знаємо, чим займається Клозе, щоб вбити час", "Схоже, Тімм Клозе відмінно проводить час на карантині", "Тімм Клозе знайшов собі заняття за відсутності футболу", жартують користувачі Twitter.

Варто відзначити, що швейцарець є одним із ключових футболістів "Норвіча", взявши участь у 36 матчах у всіх змаганнях в нинішньому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний баскетболіст "Денвер Наггетс" з НБА Джамал Мюррей випадково опублікував відео сексу з дівчиною у себе в Instagram.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Англії
Тег
порно
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