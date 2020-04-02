Футболіста англійського клубу висміяли за перегляд PornHub

Захисник "Норвіча" Тімм Клозе потрапив у незручну ситуацію, не закривши вкладку з порнографією перед тим, як опублікувати Instagram-сторіз.

Як повідомляє видання The Sun, швейцарський гравець хотів показати підписникам, який серіал дивиться на платформі Netflix, але не закрив вкладку з сайтом Pornhub і став об'єктом для насмішок з боку фанатів.

Тімм Клозе

"Всі ми знаємо, чим займається Клозе, щоб вбити час", "Схоже, Тімм Клозе відмінно проводить час на карантині", "Тімм Клозе знайшов собі заняття за відсутності футболу", жартують користувачі Twitter.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown🤣 #ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm - Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time 😂😂😂😂 https://t.co/6lF7AIsMiN - Ian Hastings (@WithamWanderer) April 1, 2020

Варто відзначити, що швейцарець є одним із ключових футболістів "Норвіча", взявши участь у 36 матчах у всіх змаганнях в нинішньому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний баскетболіст "Денвер Наггетс" з НБА Джамал Мюррей випадково опублікував відео сексу з дівчиною у себе в Instagram.

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