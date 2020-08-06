Футболіст збірної України розповів, як не позбутися сексу в родині з трьома дітьми

Футболіст збірної України Сергій Кривцов зізнався, що найкраща можливість усамітнитися з коханою для любовних утіх буде, якщо включити телевізор з мультфільмами.

29-річний захисник "Шахтаря" також порадив ставити лавку, щоб було чутно, коли відчиняються двері. У гравця троє дітей від дружини Юлії – син Андрій і дві дочки Аліса і Єсенія.

"Але зараз вже немає такого тваринного інстинкту, коли після тренування приходиш, на неї накидаєшся. Уже битовуха, вже довго разом. Це коли зі зборів їдеш: "Голи ноги, я вже в дорозі", – жартівливо відповів футболіст в ефірі Youtube- каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий російський футболіст "Сочі" Олександр Кокорін розповів про кумедний випадок зі своїм колишнім одноклубником Аділем Рамі.

Гравець збірної Франції в той час зустрічався з голлівудською зіркою Памелою Андерсон, і приїхавши в розташування російської команди, поділився подробицями сексу з американкою.