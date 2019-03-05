Футболіст збірної України одружився із красунею з Донецька: опубліковані фото

22-річний захисник збірної України Микола Матвієнко справив весілля зі своєю подругою Анною, з якою зустрічався більше трьох років. 26-річна уродженка Донецька займається моделінгом, любить татуювання і тварин.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на фотографії гарячої красуні.

Микола Матвієнко і Анна Шокер Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Микола Матвієнко і Ганна Шокер Instagram

Микола Матвієнко і Ганна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Нагадаємо, що напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко озвучив список гравців, викликаних для підготовки до поєдинків 22-го і 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу. У списку є і Матвієнко.

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