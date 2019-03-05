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Футболіст збірної України одружився із красунею з Донецька: опубліковані фото

8.6тЧитати матеріал російською

22-річний захисник збірної України Микола Матвієнко справив весілля зі своєю подругою Анною, з якою зустрічався більше трьох років. 26-річна уродженка Донецька займається моделінгом, любить татуювання і тварин.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на фотографії гарячої красуні.

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Микола Матвієнко і Ганна Шокер

Микола Матвієнко і Ганна Шокер

Instagram

Микола Матвієнко і Ганна Шокер

Микола Матвієнко і Ганна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Микола Матвієнко і Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

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Нагадаємо, що напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко озвучив список гравців, викликаних для підготовки до поєдинків 22-го і 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу. У списку є і Матвієнко.

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Микола Матвiенко
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