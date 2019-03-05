Футболіст збірної України одружився із красунею з Донецька: опубліковані фото

22-річний захисник збірної України Микола Матвієнко справив весілля зі своєю подругою Анною, з якою зустрічався більше трьох років. 26-річна уродженка Донецька займається моделінгом, любить татуювання і тварин.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на фотографії гарячої красуні.
Микола Матвієнко і Анна Шокер
Микола Матвієнко і Анна Шокер
Микола Матвієнко і Анна Шокер
Микола Матвієнко і Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Микола Матвієнко і Ганна Шокер
Микола Матвієнко і Ганна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Микола Матвієнко і Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Нагадаємо, що напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко озвучив список гравців, викликаних для підготовки до поєдинків 22-го і 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу. У списку є і Матвієнко.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!