Футболіст збірної Росії закрутив роман з учасницею "Холостяка"

Півзахисник "Локомотива" Владислав Ігнатьєв після розлучення з дружиною недовго був один. Футболіст збірної Росії виклав в Instagram совестное фото з Аїдою Уразбахтіна – учасницею шоу "Холостяк".

Молоді люди сидять в машині, мило посміхаючись, в руках у Аїди букет квітів. Публікація відразу викликала безліч коментарів.

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїді 25 років, народилася вона в Набережних Челнах, як і Владислав. Яскравою зовнішністю зобов'язана татарським, російським і українським корінням. У 2018 році Аїда під час зйомок передачі справила враження на холостяка Єгора Крида.

У програмі дівчина розповіла, що один виховує сина Оскара. З батьком дитини Аїда розлучилася, коли він став піднімати руку на неї і дитини.

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Аїда Уразбахтіна @ aida.offi

Як повідомляв OBOZREVATEL, найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников знайшов собі нову коханку. Обраницею 44-річного легендарного спортсмена стала молода стюардеса однієї з великих авіакомпаній.