Футболіст в Англії влаштував любовні ігрища під час матчу - опубліковано відео

У матчі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі між командами "Бернлі" - "Кардіфф" (2:0) стався курйозний інцидент.

Нападник "Бернлі" Ешлі Барнс під час сутички із захисником гостей Джо Беннет поцілував суперника в ніс.

"Бернлі" - "Кардіфф"

"Бернлі" - "Кардіфф"

Беннет зрубав його підкатом і гравці зіткнулися лобами, щоб з'ясувати між собою стосунки. Прогнозована в такі моменти сутичка завершилася несподіваними ласками. Рефері такі любовні ігрища не оцінив, і нагородив велелюбного футболіста жовтою карткою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поцілунок Кріштіану Роналду зірвав матч збірних. Інцидент стався під час товариської зустрічі між футбольними збірними Португалії і Нідерландів (0: 3)

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