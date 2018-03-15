Футболіст ПСЖ проміняв хворого сина на діаманти і машини

Нападник французького ПСЖ Хесе Родрігес купує діаманти і літає на приватному літаку, поки його син Ньян знаходиться в лікарні і потребує підтримки. Про це заявила Аура Руїз, колишня дівчина футболіста, який виступає зараз на правах оренди за англійський "Сток Сіті".

аура Руїз Instagram

"Літає на приватному літаку, викладає фотографії з діамантами, які стоять тисячі євро, поки речі твого маленького сина стираються руками в раковині, а сам він спить в кріслі в госпіталі. Ти продовжуєш витрачати гроші з друзями, подорожувати, купувати машини і брендовий одяг, поки твій син має проблеми ", - написала Руїз в Instagram, приклавши фотографії з лікарні.

"Ти позбавив мене компанії, яка могла принести в госпіталь їжу, а потім негайно заявив, що моя сім'я і друзі повинні платити за все. Сім'я літає майже щотижня після роботи, тому що ти не можеш допомогти. Тому що вони люди і люблять Ньяна", - заявила дівчина.

Руїз і Хесе розійшлися кілька тижнів тому, після чого почали публічно висловлюватися один про одного. Сім місяців тому дівчина народила футболістові сина, якому зробили дві операції. На даний момент він знаходиться в госпіталі в Мадриді. Під час зимового трансферного вікна форвард "Сток Сіті" хотів перейти в іспанський "Лас-Пальмас", щоб бути ближче до дитини, однак, врешті-решт від трансферу відмовився.

Раніше повідомлялося, що Instagram "покарав" сина Кріштіна Роналду за захоплення Мессі.