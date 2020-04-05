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5 квітня • оновлено в 16:07
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Футболіст Манчестер Сіті Кайл Уокер влаштував вечірку з повіями під час карантину

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Футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з двома повіями, повідомляє The Sun.

Кайл Уокер (другий ліворуч) і Олександр Зінченко

Кайл Уокер (другий ліворуч) і Олександр Зінченко

Одноклубник українця Олександра Зінченка спершу звернувся до людей із закликом залишатися вдома через коронавiрус, а потім разом з другом викликали двох дівчат під час карантину в орендований будинок за 2 200 фунтів/год.

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста

The Sun

Чоловіки заплатили робітницям найдавнішої професії, які приїхали близько 23:00 і поїхали о другій годині ночі, близько 8 000 фунтів.

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста

The Sun

"Розумію, що я професійний футболіст і несу відповідальність за те, що є зразком для наслідування. Тому хочу вибачитися перед родиною, друзями, клубом, вболівальниками та громадськістю за те, що підвів їх", - цитує Уокера таблоїд.

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста

The Sun

"Манчестер Сіті" також випустив заяву, де висловив розчарування ситуацією і повідомив, що проведе внутрішнє розслідування. Футболіста можуть оштрафувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар "бронзи" на Олімпійських іграх 2012 року в марафоні Вілсон Кіпсанг був заарештований в кенійському місті Ітен за порушення комендантської години.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
ни одна девушка вам не принесет столько удовольствия, как две
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Спорт роздягальня

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