Футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з двома повіями, повідомляє The Sun.

Кайл Уокер (другий ліворуч) і Олександр Зінченко

Одноклубник українця Олександра Зінченка спершу звернувся до людей із закликом залишатися вдома через коронавiрус, а потім разом з другом викликали двох дівчат під час карантину в орендований будинок за 2 200 фунтів/год.

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста The Sun

Чоловіки заплатили робітницям найдавнішої професії, які приїхали близько 23:00 і поїхали о другій годині ночі, близько 8 000 фунтів.

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста The Sun

"Розумію, що я професійний футболіст і несу відповідальність за те, що є зразком для наслідування. Тому хочу вибачитися перед родиною, друзями, клубом, вболівальниками та громадськістю за те, що підвів їх", - цитує Уокера таблоїд.

Дівчата за викликом, які приїхали до футболіста The Sun

"Манчестер Сіті" також випустив заяву, де висловив розчарування ситуацією і повідомив, що проведе внутрішнє розслідування. Футболіста можуть оштрафувати.

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