Футболіст "Локомотива" Джефферсон Фарфан усамітнився на карантині з відомою співачкою

Максим Богданов роздягальня 23:58, 22.04.2020 Оновлено: 00:08, 23.04.2020

Футболіст збірної Перу і московського "Локомотива" Джефферсон Фарфан під час прямого ефіру в Instagram розповів, як у нього проходить карантин.

За словами 35-річного нападника на самоізоляцію він пішов не один, а з 25-річною Яаірою Пласенсiєю. В Перу дівчина вже відома співачка: 2,5 млн пiдписникiв у соціальних мережах говорять самі за себе.

Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia
Яаіра Пласенсiя
@yahairaplasencia

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.

Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в мережу.

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Спорт роздягальня

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