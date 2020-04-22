Футболіст збірної Перу і московського "Локомотива" Джефферсон Фарфан під час прямого ефіру в Instagram розповів, як у нього проходить карантин.

За словами 35-річного нападника на самоізоляцію він пішов не один, а з 25-річною Яаірою Пласенсiєю. В Перу дівчина вже відома співачка: 2,5 млн пiдписникiв у соціальних мережах говорять самі за себе.

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Яаіра Пласенсiя @yahairaplasencia

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.

Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в мережу.

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