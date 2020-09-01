Футболіст "Динамо" назвав "гнилим" вчинок гравця "Шахтаря", до якого пішла дівчина "нового Шевченка"

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився про стосунки гравця "Шахтаря" Валерія Бондаря з колишньою дівчиною Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".

"Це ненормально для мене особисто. Я прокоментував, не написав йому: "Ти поганий!". Просто висловився, що це некрасиво. У цьому моменті підтримав ще й Супрягу. Як я знаю – вони не повинні спілкуватися. Супряга зустрічався з нею 5 років. Тут навіть не я щось вирішую. Бог усе бачить, усе знає. Це гнилий вчинок, я вважаю, ось і все", – заявив Цітаішвілі в ефірі Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондар отримав безліч неприємних повідомлень після опублікованої в Instagram фотографії, на якій він позує разом із Дашею Савіною.

Захисник "гірників" виклав спільний знімок із Савіною на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарi з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1". Більшість із них разом з ним і Супрягою виграли чемпіонат світу до 20 років у складі збірної України в 2019 році.

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