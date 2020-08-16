Фото Світоліної в купальнику викликало невдоволення в мережі

Перша ракетка України Еліна Світоліна викликала бурхливе обговорення в інтернеті, розмістивши свою фотографію з морського відпочинку в Монако.

Найкраща тенісистка нашої країни в кадрі стрибає з яхти у воду. Світоліна зацензурила свою п'яту точку, наразившись на безліч протестних коментарів.

Незадоволені користувачі обурюються несправедливістю і вимагають показати їм знімок без цензури.

Еліна Світоліна стрибає в море Facebook Еліни Світоліної

Коментарі під фотографією Еліни Світоліної Facebook Еліни Світоліної

Коментарі під фотографією Еліни Світоліної Facebook Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна літо проводить в компанії свого молодого чоловіка Гаеля Монфіса. У спільному Instagram тенісисти похвалилися відпочинком на французькій Рив'єрі.

"З півдня з любов'ю", – свідчить підпис під фото, на якому зображені Світоліна в роздільному леопардовому купальнику і Монфіс в шортах.

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