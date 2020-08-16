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Фото Світоліної в купальнику викликало невдоволення в мережі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна похвалилася фотографією з відпочинку. Instagram Еліни Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна викликала бурхливе обговорення в інтернеті, розмістивши свою фотографію з морського відпочинку в Монако.

Найкраща тенісистка нашої країни в кадрі стрибає з яхти у воду. Світоліна зацензурила свою п'яту точку, наразившись на безліч протестних коментарів.

Незадоволені користувачі обурюються несправедливістю і вимагають показати їм знімок без цензури.

Еліна Світоліна стрибає в море

Еліна Світоліна стрибає в море Facebook Еліни Світоліної

Коментарі під фотографією Еліни Світоліної

Коментарі під фотографією Еліни Світоліної Facebook Еліни Світоліної

Коментарі під фотографією Еліни Світоліної

Коментарі під фотографією Еліни Світоліної Facebook Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна літо проводить в компанії свого молодого чоловіка Гаеля Монфіса. У спільному Instagram тенісисти похвалилися відпочинком на французькій Рив'єрі.

"З півдня з любов'ю", – свідчить підпис під фото, на якому зображені Світоліна в роздільному леопардовому купальнику і Монфіс в шортах.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Еліна Світоліна
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