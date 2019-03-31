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Фото Кріштіану Роналду у ванній з розсунутими ногами зібрало 4.5 млн лайків за півдоби

3.1тЧитати матеріал російською

Лідер італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду викликав справжній фурор в соціальних мережах, виклавши знімок зі свого відпочинку.

У кадрі капітан збірної Португалії одягнений в одні плавки сидить на бортику, гордовито дивлячись в кадр. За 11 годин ця фотографія в Instagram зібрала понад 4.5 млн відміток "подобається".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду в листопаді 2018 го зробив пропозицію своїй дівчині Джорджинi Родрігес.

Після того, як Роналду запідозрили в нетрадиційній сексуальній орієнтації, футболіст відповів всім критикам, з'явившись в Діснейленді з 21-річною моделлю. Пара трималася за руки і на всю розважалася на атракціонах.

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Особа
Кріштіану Роналду
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