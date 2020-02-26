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26 лютого • оновлено в 06:05
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Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

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Фізкультура і спорт в Радянському Союзі були одним з головних видів дозвілля для громадян СРСР.

Крім відвідування хокейних, футбольних, волейбольних, баскетбольних матчів та інших змагань любителі спорту і самі намагалися підтримувати фізичну форму. Пропонуємо вашій увазі топ найпопулярніших снарядів в Союзі.

Диск здоров'я

Цей тренажер вперше з'явився в продажу після Олімпіади-80 в Москві і швидко набрав популярність. Диск "Грація", який ще називали диском здоров'я, на думку радянських громадян, допомагав скинути зайву вагу і сприяв формуванню тонкої талії.

Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Крім того, діти активно його використовували як заміну каруселі, а господині потім навіть використовували його для подачі страв на святковий стіл.

Еспандер

Цей тренажер почав виготовлятися ще в 30-х роках минулого століття, і популярний досі. Радянські чоловіки практично поголовно стискали кистьовий вид цього тренажера. "Бублик" використовували в будь-який час – при перегляді телевізора, стоячи на світлофорі і т.д.

Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Більш старше покоління віддавало перевагу розтяжним еспандерам.

Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Хулахуп

З 60-х обручі міцно увійшли в повсякденне життя радянських дівчат. Цей снаряд пізніше увійшов в професійну художню гімнастику.

Вважалося, що найкращим був металевий хулахуп, який завдяки своїй вазі мав перевагу над пластиковими варіантами. Назва прийшла з англійської мови, де "hula" означає гавайський танець, в основі якого лежить погойдування стегон, а "hoop", власне, сам обруч.

Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Гімнастичне колесо

Цей снаряд підходив для тих, хто регулярно займався фізкультурою, так як для занять на ньому потрібно хороша підготовка.

Колесо або ролик допомагав качати прес і м'язи спин. Для його використання потрібно катати колесо по підлозі, впершись в нього колінами або носками ніг.

Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Скакалка

Цей снаряд залишається популярним і сьогодні. Особливо активно серед спортсменів його використовують професійні боксери.

Спочатку в СРСР скакалка вважалася забавою для дівчаток. Однак пізніше і більш старше покоління активно стрибало з нею по кілька хвилин на день для зміцнення м'язів рук, стегон і сідниць.

Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали найкрасивіших спортсменок СРСР.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Дієти та фітнес
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