Від "бублика" до хулахупа: топ-5 найпопулярніших тренажерів в СРСР

Фізкультура і спорт в Радянському Союзі були одним з головних видів дозвілля для громадян СРСР.
Крім відвідування хокейних, футбольних, волейбольних, баскетбольних матчів та інших змагань любителі спорту і самі намагалися підтримувати фізичну форму. Пропонуємо вашій увазі топ найпопулярніших снарядів в Союзі.
Диск здоров'я
Цей тренажер вперше з'явився в продажу після Олімпіади-80 в Москві і швидко набрав популярність. Диск "Грація", який ще називали диском здоров'я, на думку радянських громадян, допомагав скинути зайву вагу і сприяв формуванню тонкої талії.
Крім того, діти активно його використовували як заміну каруселі, а господині потім навіть використовували його для подачі страв на святковий стіл.
Еспандер
Цей тренажер почав виготовлятися ще в 30-х роках минулого століття, і популярний досі. Радянські чоловіки практично поголовно стискали кистьовий вид цього тренажера. "Бублик" використовували в будь-який час – при перегляді телевізора, стоячи на світлофорі і т.д.
Більш старше покоління віддавало перевагу розтяжним еспандерам.
Хулахуп
З 60-х обручі міцно увійшли в повсякденне життя радянських дівчат. Цей снаряд пізніше увійшов в професійну художню гімнастику.
Вважалося, що найкращим був металевий хулахуп, який завдяки своїй вазі мав перевагу над пластиковими варіантами. Назва прийшла з англійської мови, де "hula" означає гавайський танець, в основі якого лежить погойдування стегон, а "hoop", власне, сам обруч.
Гімнастичне колесо
Цей снаряд підходив для тих, хто регулярно займався фізкультурою, так як для занять на ньому потрібно хороша підготовка.
Колесо або ролик допомагав качати прес і м'язи спин. Для його використання потрібно катати колесо по підлозі, впершись в нього колінами або носками ніг.
Скакалка
Цей снаряд залишається популярним і сьогодні. Особливо активно серед спортсменів його використовують професійні боксери.
Спочатку в СРСР скакалка вважалася забавою для дівчаток. Однак пізніше і більш старше покоління активно стрибало з нею по кілька хвилин на день для зміцнення м'язів рук, стегон і сідниць.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали найкрасивіших спортсменок СРСР.
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