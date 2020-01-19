Фітнес-моделі пішли голими в ліс і знялися у лесбійської фотосесії

Популярні бразильські моделі Валерія Пачеко і Арі Кларк влаштували відверту провокацію для своїх фоловерiв в Instagram.

Фітоняшкі на природі організували спільну оголену фотосесію. Сексуальні кадри, на яких спортсменки туляться один до одної оголеними грудьми, справили незабутнє враження в мережі.

Користувачі навперебій почали зізнаватися дівчатам в любові, завалюючи їх директ захопленими повідомленнями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками бразільянок.

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк @ val.fitt

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк @ val.fitt

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Валерія Пачеко @ val.fitt

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютна чемпіонка Росії в категорії "бікіні-юніорки" Анастасія Золота викликала справжній скандал в Instagram своїм оголеним фото з іншою дівчиною.

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