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20 січня • оновлено в 02:02
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Фітнес-моделі пішли голими в ліс і знялися у лесбійської фотосесії

1.3т
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Популярні бразильські моделі Валерія Пачеко і Арі Кларк влаштували відверту провокацію для своїх фоловерiв в Instagram.

Фітоняшкі на природі організували спільну оголену фотосесію. Сексуальні кадри, на яких спортсменки туляться один до одної оголеними грудьми, справили незабутнє враження в мережі.

Користувачі навперебій почали зізнаватися дівчатам в любові, завалюючи їх директ захопленими повідомленнями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками бразільянок.

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк

@ val.fitt

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк

@ val.fitt

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк

Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Валерія Пачеко

Валерія Пачеко

@ val.fitt

Арі Кларк

Арі Кларк

@ariclarkefitness

Арі Кларк

Арі Кларк

@ariclarkefitness

Арі Кларк

Арі Кларк

@ariclarkefitness

Арі Кларк

Арі Кларк

@ariclarkefitness

Арі Кларк

Арі Кларк

@ariclarkefitness

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Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
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