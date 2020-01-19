Фітнес-моделі пішли голими в ліс і знялися у лесбійської фотосесії

Популярні бразильські моделі Валерія Пачеко і Арі Кларк влаштували відверту провокацію для своїх фоловерiв в Instagram.
Фітоняшкі на природі організували спільну оголену фотосесію. Сексуальні кадри, на яких спортсменки туляться один до одної оголеними грудьми, справили незабутнє враження в мережі.
Користувачі навперебій почали зізнаватися дівчатам в любові, завалюючи їх директ захопленими повідомленнями.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками бразільянок.
Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк
@ val.fitt
Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк
@ val.fitt
Валерія Пачеко (праворуч) і Арі Кларк
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Валерія Пачеко
@ val.fitt
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютна чемпіонка Росії в категорії "бікіні-юніорки" Анастасія Золота викликала справжній скандал в Instagram своїм оголеним фото з іншою дівчиною.
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