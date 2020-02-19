Фітнес-модель з ідеальними грудьми знялася повністю оголеною

Популярна колумбійська фітнес-модель Корі Блек зібрала неймовірне число захоплених коментарів в мережі, опублікувавши свою оголену фотографію.
Спортсменка, яка ставала раніше віцечемпіонкою престижного американського турніру в категорії фітнес-бікіні, вразила своїх шанувальників ідеальними формами.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися неймовірною фігурою фітоняшкі.
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Корі Блек
@ kori0727
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато вразила своїм бодіартом. Дівчина представила свою промежину у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому інтимному місці.
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