Фітнес-модель з ідеальними грудьми знялася повністю оголеною

Популярна колумбійська фітнес-модель Корі Блек зібрала неймовірне число захоплених коментарів в мережі, опублікувавши свою оголену фотографію.

Спортсменка, яка ставала раніше віцечемпіонкою престижного американського турніру в категорії фітнес-бікіні, вразила своїх шанувальників ідеальними формами.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися неймовірною фігурою фітоняшкі.

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Корі Блек @ kori0727

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато вразила своїм бодіартом. Дівчина представила свою промежину у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому інтимному місці.

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