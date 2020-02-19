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19 лютого • оновлено в 03:17
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Економіка Шоу

/ роздягальня

Фітнес-модель з ідеальними грудьми знялася повністю оголеною

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Популярна колумбійська фітнес-модель Корі Блек зібрала неймовірне число захоплених коментарів в мережі, опублікувавши свою оголену фотографію.

Спортсменка, яка ставала раніше віцечемпіонкою престижного американського турніру в категорії фітнес-бікіні, вразила своїх шанувальників ідеальними формами.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися неймовірною фігурою фітоняшкі.

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Корі Блек

Корі Блек

@ kori0727

Новини
Знаменита фітнес-модель вразила відвертою еротикою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато вразила своїм бодіартом. Дівчина представила свою промежину у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому інтимному місці.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Колумбія
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю а что там идеального то если они силиконовые и это видно стразу?у манекена в магазине тоже идеальная грудь))))тут груди нет тут силикон))))
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