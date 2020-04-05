Фітнес-модель з 2,8 млн фоловерами відкрила свої інтимні фото

Знаменита американська фітнес-модель Саванна Сантос атракціон неймовірної щедрості для всіх своїх 2.8 млн фоловерiв в Instagram.

Фітоняшка відкрила вільний доступ до своїх інтимних фотографій, які зберігалися на спеціалізованому ресурсі onlyfans.com.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися деякими знімками з колекції фітнес-спортсменки, яка раніше знімалася в Playboy.

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Саванна Сантос @savannasantosofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома англійська боксерка Ейпріл Хантер виклала в соцмережі інтимне фото з коханою під час відпочинку на Мальдівах, за що ледь не отримала тюремний термін.

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