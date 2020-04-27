Головна Новини
27 квітня • оновлено в 20:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Феєричні шоу": дружина Тимощука розповіла про підлість рекордсмена збірної України

  • Анатолій Тимощук та Надія Навроцька знаходяться у шлюборозлучному процесі з літа 2014 року

  • Ексфутболіст довгий час приховував коханку – громадянку Росії

  • У 2017 року німецький суд обмежив спілкування Тимощука з дітьми

1.7т
Читати матеріал російською

Дружина рекордсмена збірної України Анатолія Тимощука Надія Наровцкая звинуватила ексфутболіста в затягуванні процесу розлучення і маніпулюванні дітьми.

За словами дівчини, Тимощук розуміє, що не зможе виграти суди, тому затягує їх під найбезглуздішими приводами.

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька з дочками

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька з дочками

Футбол 24

"З Анатолієм Тимощуком у нас все продовжується, ці конфлікти все ще не закінчені. Він просто затягує всі судові процеси. Виграти їх він не може, тому затягує. Це спеціальна технологія. Вони придумують якісь феєричні шоу. Суть спору завжди одна і та ж: діти – як інструмент. Він завжди намагається використовувати дітей проти мене. Діти ростуть, живуть в соціумі і вже не можна пробувати робити з них якихось ненормальних. Я думаю, що це впирається в матеріальне. Його завдання, щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро", – цитує Навроцьку сайт каналів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Навроцька звинуватила Тимощука у зраді України під час війни з Росією.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Надія Навроцька Анатолій Тимощук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку