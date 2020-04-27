"Феєричні шоу": дружина Тимощука розповіла про підлість рекордсмена збірної України

Дружина рекордсмена збірної України Анатолія Тимощука Надія Наровцкая звинуватила ексфутболіста в затягуванні процесу розлучення і маніпулюванні дітьми.

За словами дівчини, Тимощук розуміє, що не зможе виграти суди, тому затягує їх під найбезглуздішими приводами.

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька з дочками Футбол 24

"З Анатолієм Тимощуком у нас все продовжується, ці конфлікти все ще не закінчені. Він просто затягує всі судові процеси. Виграти їх він не може, тому затягує. Це спеціальна технологія. Вони придумують якісь феєричні шоу. Суть спору завжди одна і та ж: діти – як інструмент. Він завжди намагається використовувати дітей проти мене. Діти ростуть, живуть в соціумі і вже не можна пробувати робити з них якихось ненормальних. Я думаю, що це впирається в матеріальне. Його завдання, щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро", – цитує Навроцьку сайт каналів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Навроцька звинуватила Тимощука у зраді України під час війни з Росією.

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