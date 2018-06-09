Фанатка показала голі груди під час фіналу НХЛ: момент потрапив в ефір

Курйозом завершився вирішальний поєдинок фінальної серії Національної хокейної ліги (НХЛ) між "Вашингтоном" і "Вегасом".

Під час прокату лідера столичної команди Олександра Овечкіна з кубком одна з фанаток оголила груди. Епізод потрапив в телетрансляцію і відразу став об'єктом бурхливого обговорення у вболівальників.

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Фінал Кубка Стенлі кадр з відео

Фінал Кубка Стенлі кадр з відео

Фінал Кубка Стенлі кадр з відео

Фінал Кубка Стенлі кадр з відео

Фінал Кубка Стенлі кадр з відео

Фінал Кубка Стенлі кадр з відео

Нагадаємо, що п'ята гра Кубка Стенлі завершилася з рахунком 4: 3 на користь "Вашингтона", який і виграв фінал із загальним рахунком 4: 1.

Раніше російський журналіст побажала смерті Овєчкіну .