Фанатка показала голі груди під час фіналу НХЛ: момент потрапив в ефір

Курйозом завершився вирішальний поєдинок фінальної серії Національної хокейної ліги (НХЛ) між "Вашингтоном" і "Вегасом".
Під час прокату лідера столичної команди Олександра Овечкіна з кубком одна з фанаток оголила груди. Епізод потрапив в телетрансляцію і відразу став об'єктом бурхливого обговорення у вболівальників.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було. Фото 18+.
Фінал Кубка Стенлі
кадр з відео
Фінал Кубка Стенлі
кадр з відео
Фінал Кубка Стенлі
кадр з відео
Фінал Кубка Стенлі
кадр з відео
Фінал Кубка Стенлі
кадр з відео
Фінал Кубка Стенлі
кадр з відео
Нагадаємо, що п'ята гра Кубка Стенлі завершилася з рахунком 4: 3 на користь "Вашингтона", який і виграв фінал із загальним рахунком 4: 1.
Раніше російський журналіст побажала смерті Овєчкіну .
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