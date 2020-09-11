Фанатка команди Ярмоленка підкорила уболівальників під час футбольного матчу

Михайло Морозов Роздягальня 02:00, 12.09.2020

Англійська теле- та радіоведуча Майя Джама привела в захват уболівальників, які спостерігали за благодійним футбольним матчем Soccer Aid.

Поєдинок, в якому зійшлися англійські та світові зірки, пройшов у Манчестері на знаменитому "Олд Траффорд" і закінчився перемогою останніх по пенальті (1:1 в основний час і 3:4 після одинадцятиметрових).

Серед інших зірок в студії ITV на матчі працювала Джама, яка зізналася, що вболіває за рідний "Брістоль Роверс" і команду українця Андрія Ярмоленка "Вест Хем". Після закінчення поєдинку користувачі Twitter засипали дівчину компліментами і запропонували регулярно запрошувати її в студію на обговорення суботніх ігор англійської Прем'єр-ліги.

У коментарях написали, що Майя Джама – це щось
Twitter
Вболівальники назвали Майю Джаму гарячою дівчиною
Twitter
Фанати заявили, що тільки Майя Джама може врятувати програму про англійський футбол
Twitter

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно поглянути на телеведучу, яка підкорила серця вболівальників.

Майя Джама в бікіні
Instagram Майї Джамі
Майя Джама в жовтому купальнику
Instagram Майї Джамі
Майя Джама та золоті прикраси
Instagram Майї Джамі
Майя Джама пірнула в басейн
Instagram Майї Джамі
Майя Джама позує на тлі моря
Instagram Майї Джамі
Майя Джама в капелюсі
Instagram Майї Джамі

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивна телеведуча Анжеліка Камачо знялася в еротичній фотосесії.

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Спорт Роздягальня

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