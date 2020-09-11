Фанатка команди Ярмоленка підкорила уболівальників під час футбольного матчу

Англійська теле- та радіоведуча Майя Джама привела в захват уболівальників, які спостерігали за благодійним футбольним матчем Soccer Aid.

Поєдинок, в якому зійшлися англійські та світові зірки, пройшов у Манчестері на знаменитому "Олд Траффорд" і закінчився перемогою останніх по пенальті (1:1 в основний час і 3:4 після одинадцятиметрових).

Серед інших зірок в студії ITV на матчі працювала Джама, яка зізналася, що вболіває за рідний "Брістоль Роверс" і команду українця Андрія Ярмоленка "Вест Хем". Після закінчення поєдинку користувачі Twitter засипали дівчину компліментами і запропонували регулярно запрошувати її в студію на обговорення суботніх ігор англійської Прем'єр-ліги.

У коментарях написали, що Майя Джама – це щось Twitter

Вболівальники назвали Майю Джаму гарячою дівчиною Twitter

Фанати заявили, що тільки Майя Джама може врятувати програму про англійський футбол Twitter

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно поглянути на телеведучу, яка підкорила серця вболівальників.

Майя Джама в бікіні Instagram Майї Джамі

Майя Джама в жовтому купальнику Instagram Майї Джамі

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