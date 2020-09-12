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Фанатка команди Ярмоленка підкорила уболівальників під час футбольного матчу

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
1,4 т.
Майя Джама

Англійська теле- та радіоведуча Майя Джама привела в захват уболівальників, які спостерігали за благодійним футбольним матчем Soccer Aid.

Поєдинок, в якому зійшлися англійські та світові зірки, пройшов у Манчестері на знаменитому "Олд Траффорд" і закінчився перемогою останніх по пенальті (1:1 в основний час і 3:4 після одинадцятиметрових).

Серед інших зірок в студії ITV на матчі працювала Джама, яка зізналася, що вболіває за рідний "Брістоль Роверс" і команду українця Андрія Ярмоленка "Вест Хем". Після закінчення поєдинку користувачі Twitter засипали дівчину компліментами і запропонували регулярно запрошувати її в студію на обговорення суботніх ігор англійської Прем'єр-ліги.

У коментарях написали, що Майя Джама – це щось
Вболівальники назвали Майю Джаму гарячою дівчиною
Фанати заявили, що тільки Майя Джама може врятувати програму про англійський футбол

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно поглянути на телеведучу, яка підкорила серця вболівальників.

Майя Джама в бікіні
Майя Джама в жовтому купальнику
Майя Джама та золоті прикраси
Майя Джама пірнула в басейн
Майя Джама позує на тлі моря
Майя Джама в капелюсі

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивна телеведуча Анжеліка Камачо знялася в еротичній фотосесії.

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АнгліяМанчестер
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