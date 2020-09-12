Фанатка команди Ярмоленка підкорила уболівальників під час футбольного матчу

Англійська теле- та радіоведуча Майя Джама привела в захват уболівальників, які спостерігали за благодійним футбольним матчем Soccer Aid.

Поєдинок, в якому зійшлися англійські та світові зірки, пройшов у Манчестері на знаменитому "Олд Траффорд" і закінчився перемогою останніх по пенальті (1:1 в основний час і 3:4 після одинадцятиметрових).

Серед інших зірок в студії ITV на матчі працювала Джама, яка зізналася, що вболіває за рідний "Брістоль Роверс" і команду українця Андрія Ярмоленка "Вест Хем". Після закінчення поєдинку користувачі Twitter засипали дівчину компліментами і запропонували регулярно запрошувати її в студію на обговорення суботніх ігор англійської Прем'єр-ліги.

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно поглянути на телеведучу, яка підкорила серця вболівальників.

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