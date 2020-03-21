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21 березня • оновлено в 20:23
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Ерін Олдрич в подробицях розповіла, як її ґвалтував тренер збірної Рембао

8.2т
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Відома американська легкоатлетка Ерін Олдрич зізналася, що її домагався головний тренер збірної Джон Рембао, розповівши в подробицях, як все відбувалося.

Ерін Олдрич

Ерін Олдрич

flickr

"Ми були на юніорському чемпіонаті світу, коли мені ледь виповнилося 18 років. Якось вночі він стягнув з мене ковдру до колін і проник в мене пальцями", - цитує Олдрич dailymail.co.uk.

Він ретельно готував її до сексуальних відносин. Протягом довгого часу виражено надавав знаки уваги, вів себе розв'язно, робив недоречні компліменти. Вступити з нею в сексуальний зв'язок він міг тільки після її повноліття.

"Він часто повторював, що я приваблива і сексуальна. До нього у мене не було сексуального досвіду, а ментальний розвиток було як у 13-річної. Він намагався закохати мене в себе перед тим, як вперше торкнутися", - розповіла Ерін.

Джон Рембао

Джон Рембао

dailymail.co.uk

У послужному списку Ерін участь в чотирьох чемпіонатах світу зі стрибків у висоту. У 1996-му дівчина зупинилася за крок від п'єдесталу на юніорському світовій першості. Вона виступала на Олімпіаді в Сіднеї в 2000-м і Універсіаді в Пекіні в 2001-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три відомі американські легкоатлетки Лонда Бевінс, Джессіка Джонсон і Ерін Олдріч заявили, що головний тренер збірної США Джон Рембао роками примушував їх до близькості.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Місце
США
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