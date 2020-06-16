Ємельяненка розкритикували за пораду їсти полуницю

Російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко порадив фоловерам з'їсти п'ять кілограмів полуниці за літо.

На думку спортсмена, така кількість полуниці дозволить очистити організм і оновити склад крові. Однак багато пiдписникiв розкритикували бійця за таку пораду, вважаючи її небезпечною для здоров'я.

Користувачі соцмережі відзначили, що російська полуниця занадто багата нітратами, крім того, надмірна кількість з'їденої ягоди може викликати алергію. Деякі також поскаржилися на те, що полуниця занадто дорого коштує.

Instagram Олександр Ємельяненко

Instagram Олександра Емельяненка

Instagram Олександра Емельяненка

Instagram Олександра Емельяненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко зазнав жорсткій обструкції в інтернеті з боку уболівальників після своїх слів на адресу Рамзана Кадирова.