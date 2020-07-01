Ексгравець "Динамо" побився з колишньою дружиною – опубліковано відео

У мережі з'явилося відео бійки колишнього футболіста київського "Динамо" Дуду та його ексдружини Маллу Оханни.

На Twitter-каналі Futebol FX було опубліковано ексклюзивний ролик, на якому між бразильцем і його колишньою дружиною стався серйозний конфлікт. На відео з камер спостереження Оханна поводиться вкрай агресивно. Спочатку вона відштовхнула Дуду, коли він намагався сісти в машину, а потім накинулася на нього, коли він все ж зміг потрапити на заднє сидіння.

Нагадаємо, що бразилець виступав за "Динамо" з 2011 по 2014 рік, після чого був відданий в оренду в "Греміо", а в 2015-му його продали в "Палмейрас". У складі киян Дуду провів 32 матчі, забивши чотири голи і віддавши п'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оханна звинуватила футболіста в нанесенні їй тілесних ушкоджень в ході одного з конфліктів і розповіла, що цей випадок побиття став далеко не першим за час їхніх стосунків.