Ексголовний тренер збірної України з футболу став батьком у 70 років. Фотофакт

Максим Іншаков Роздягальня 22:34, 10.09.2020 Оновлено: 22:50, 10.09.2020

Колишній головний тренер збірної України та експрезидент Федерації футболу України Анатолій Коньков, якому 19 вересня виповниться 71 рік, став батьком.

5 вересня, його 34-річна дружина Марія, з якою він живе з 2017 року, народила дівчинку Сашу.

"Сьогодні мій світ наповнився вщерть незнаною раніше любов'ю. Сашенько, донечко, наша мила дитино", – написала Марія Конькова у своєму Instagram.

Марія Конькова поділилася радісною новиною з пiдписниками
Instagram Марії Конькової
Марія й Анатолій Конькови
Instagram Марії Конькової
Марія і Анатолій Конькови на відпочинку
Instagram Марії Конькової
Марія Конькова в білій сукні
Instagram Марії Конькової
Марія Конькова вагітна
Instagram Марії Конькової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 89-річний ексвласник Формули-1 Берні Екклстоун вчетверте став батьком. Його 44-річна дружина Фабіана Флозі народила йому сина, якого назвали Ейсом.

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